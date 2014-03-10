Он пьяным ворвался в храм с ножом и отверткой.

Петербуржец обвиняется в разбойном нападении на работницу церковной лавки. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 41-летний обвиняемый 19 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в храм Святой благоверной царицы Тамары, расположенный в Красном Селе. Мужчина подошел к работнице церковной лавки и под угрозой применения отвертки и ножа потребовал отдать ему имущество. Потерпевшая передала ему мобильный телефон и 800 рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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