Посетитель караоке-бара на Просвещения угрожал пистолетом отказавшей ему девушке

На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Стрелявшего заковали в наручники и изъяли у него оружие.

Вечером в воскресенье, 12 ноября, в одном из караоке-баров Северной столицы прозвучала стрельба: один из посетителей угрожал оружием девушке, которая отказалась с ним познакомиться, а затем стрелял в охранников. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось в заведении на проспекте Просвещения. Мужчина выпивал с приятелями, увидел за соседним столиком четырёх девушек и решил познакомиться с одной из них, однако та отказалась и жестом попросила его отойти от её столика. Обидевшись, дебошир начал угрожать девушкам и достал пневматический пистолет.

Девушки позвали работников заведения, которые попытались утихомирить разбушевавшегося посетителя, но сделать этого не удалось: он выстрелил в сторону двери. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Стрелявшего заковали в наручники и изъяли у него оружие.

Дебошир доставлен в отделение полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото и видео: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО