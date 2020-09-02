Водителю петербургского автобуса стало плохо за рулём

В результате инцидента никто не пострадал.

Утром в понедельник, 13 ноября, водителю автобуса №211 на севере Петербурга стало плохо во время рейса. Мужчину госпитализировали. Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на обслуживающее маршрут АО "Третий парк".

Указанный автобус курсирует от остановки у станции метро "Чёрная речка" до Зеленогорска. Водитель прошёл предрейсовый осмотр, никаких жалоб на самочувствие не высказывал. В 8:50автобус подъехал к станции метро "Чёрная речка" и высадил пассажиров. Затем водитель позвонил диспетчеру с жалобой на плохое самочувствие: тат вызвал скорую помощь и резервного водителя на замену.

Мужчина прошёл осмотр медиков и был отпущен домой. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусный маршрут №50 продлят в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)