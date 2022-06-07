Троллейбусный маршрут №50 продлят в Петербурге

В будние дни на маршрут выйдет 12 троллейбусов, они будут выполнять 156 рейсов с интервалом от 10 до 14 минут.

Со среды, 13 ноября, комтранс Северной столицы продлит маршрут троллейбуса №50 в рамках улучшения транспортной доступности для жителей Приморского района. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.



Так, общественный транспорт проследует от Шуваловского проспекта по проспекту Авиаконструкторов. Обратный маршрут будет проложен по Нижне-Каменской и Глухарской улицам и проспекту Авиаконструкторов до конечной остановки "Плесецкая улица". В будние дни на маршрут выйдет 12 троллейбусов, они будут выполнять 156 рейсов с интервалом от 10 до 14 минут.



Кроме того, с 1 ноября для жителей ЖК "Чистое небо" продлили автобусный маршрут №258 и усилили трамвайный маршрут №18, напомнили в комтрансе.

Ранее мы сообщили о том, что до 2030 года в Петербурге продолжат более 850 км велодорожек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)