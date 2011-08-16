До 2030 года в Петербурге продолжат более 850 км велодорожек

В период с 2024 по 2027 год планируется открытие 368 км велодорожек, а с 2028 по 2030 − еще 489 км.

Парламентарии петербургского ЗакСа провели заседание рабочей группы при постоянной комиссии по транспорту. Темой на повестке дня стала организация велоинфраструктуры до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Так, до указанного срока во всех районах города будет создано 857 км новых веломаршрутов. В период с 2024 по 2027 год планируется открытие 368 км велодорожек, а с 2028 по 2030 − еще 489 км. Полностью концепция будет разработана к концу месяца.

На данный момент в Петербурге продолжено 143,7 км веломаршрутов. Прямо сейчас проходит обустройство маршрута в Невском районе по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности.

Ранее мы сообщили о том, что конкурсы на зимнюю уборку дорог объявили в Петербурге.

Фото: Piter.TV