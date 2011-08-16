Конкурсы на зимнюю уборку дорог объявили в Петербурге

Наиболее крупный контракт разыгрывается в Московском районе.

Комитет по благоустройству Северной столицы объявил ряд конкурсов на работы по зимнему содержанию дорог в городе. Судя по данным портала госзакупок, на данный момент исполнителей ищут для семи районов на период I полугодия 2024 года.

Наиболее крупный контракт разыгрывается в Московском районе. Его размер составляет 968,5 млн рублей. Затем идут Невский и Красногвардейский районы с 871 млн и 821 млн рублей соответственно. На уборку во Фрунзенском районе потратят 719 млн рублей, в Кировском − 654 млн, в Петродворцовом − 418 млн рублей. Меньше всего денег выделено на Кронштадский район − 143 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что расширение зон платной парковки затронет два района Петербурга.

Фото: Piter.TV