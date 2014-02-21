Ряд маршрутов общественного транспорта меняется в Петербурге с 1 ноября

Для пассажиров продлили трамвайные линии и добавили новые остановки автобусов сразу в нескольких районах.

Со среды, 1 ноября, в Северной столице начинается усиление ряда маршрутов общественного транспорта. Для пассажиров продлили трамвайные линии и добавили новые остановки автобусов сразу в нескольких районах. Об этом информирует пресс-служба городского комтранса.

В частности, для жителей ЖК "Чистое небо" продлили автобусный маршрут № 258. Всего на нём будут работать шесть единиц транспорта, которые ежедневно выполняют 157 рейсов. За счёт этого интервал движения автобусов сократится до 10-13 минут.

Кроме того, в Приморском районе заработало сразу шесть транспортных маршрутах – четыре автобусных, один троллейбусный и один трамвайный. Интервал движения в часы пик на остановке "Арцеуловская аллея" сократили до двух-трёх минут.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" получит почти 350 новых автобусов за 9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV