"Пассажиравтотранс" получит почти 350 новых автобусов за 9 млрд рублей

Поставка окажется в Северной столице не позднее 29 февраля 2024 года.

ГУП "Пассажиравтотранс" определил поставщика 348 новых автобусов большого класса для своего автопарка. Судя по данным портала госзакупок, транспорт поставит "Государственная транспортная лизинговая компания".

Лизинговый договор заключат на срок в 7 лет. От победителя конкурса ждут поставку низкопольных односекционных автобусов, которые будут работать на дизеле экологического класса, обладать системой охлаждения и подходить для перевозки маломобильных групп населения.

Поставка окажется в Северной столице не позднее 29 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти закупят 450 новых автобусов к началу 2025 года.

Фото: Piter.TV