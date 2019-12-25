"Пассажиравтотранс" получит почти 350 новых автобусов за 9 млрд рублей

ГУП "Пассажиравтотранс" определил поставщика 348 новых автобусов большого класса для своего автопарка. Судя по данным портала госзакупок, транспорт поставит "Государственная транспортная лизинговая компания".
Лизинговый договор заключат на срок в 7 лет. От победителя конкурса ждут поставку низкопольных односекционных автобусов, которые будут работать на дизеле экологического класса, обладать системой охлаждения и подходить для перевозки маломобильных групп населения.
Поставка окажется в Северной столице не позднее 29 февраля 2024 года.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти закупят 450 новых автобусов к началу 2025 года.
Фото: Piter.TV
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