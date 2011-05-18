В Ленобласти закупят 450 новых автобусов к началу 2025 года

В Ленобласти ждут запуск новой транспортной реформы. На 90 маршрутах появятся новые автобусы.

В Ленинградской области запустят новую программу транспортной реформы, в рамках которой на более чем 90 маршрутах появятся совершенно новые автобусы. Об этом стало известно из эфира ЛенТВ.

Как сообщил председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк, с 1 января 2025 года будет закуплено около 450 новых транспортных средств. Конкурсные процедуры для перевозчиков начнутся в начале 2024 года, а уже с апреля-мая следующего года они смогут закупать новые автобусы.

Победители конкурсной процедуры будут обязаны осуществлять безналичную оплату проезда и брендировать свои транспортные средства.

Ранее сообщалось, что в октябре 3 автобусных маршрута усилят в Петербурге.

Фото: Piter.TV