В октябре 3 автобусных маршрута усилят в Петербурге

Речь идёт о маршрутах № №76, 61 и 215.

Со среды, 9 октября, автобусный маршрут № 76, связывающий Приморский с Петроградским и Центральным районами, усилен в Северной столице. Как пишет пресс-служба городского комтранса, на линию вышел 21 автобус, в общей сложности выполяется 152 рейса ежедневно. Интервал движения составляет от 14 до 16 минут.

Кроме того, с завтрашнего дня, 10 октября, будут усилены маршруты автобусов № 61 и № 215. В первом случае маршрут, который соединяет Челябинскую улицу со станцией метро "Академическая", включит 194 рейса в сутки и 168 рейсов в выходные. Интервалы движения будут сокращены до 8-9 минут утром в час пик и до 9-15 минут в вечернее время.

В случае маршрута № 215, который пролегает между Сестрорецком и Кронштадтом, он будет насчитывать 42 рейса в будние и 32 рейса в выходные дни.

Ранее мы сообщили о том, что строительство метро на Туристской улице согласовали в Петербурге.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга