Строительство метро на Туристской улице согласовали в Петербурге

Как указано в проекте, вестибюль станции будет расположен под землёй и будет иметь 2 выхода в город.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) передала Дирекции транспортного строительства (ДТС) ордер на строительство новой станции метро на Туристской улице в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указано в проекте, вестибюль станции будет расположен под землёй и будет иметь 2 выхода в город. На время работ будет ограничен участок Туристской улицы между улицами Оптиков и Мебельной. На это время комтранс временно изменит маршруты автобусов №126, 279 и 294.

Добавим, что работы продлятся с 29 сентября по 30 апреля следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт эскалаторов на станции метро "Московские ворота" завершен.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)