Капремонт эскалаторов на станции метро "Московские ворота" завершен

В воскресенье, 24 сентября, стало известно о завершении капитального ремонта эскалаторов на "Московских воротах". Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.
С 5 июня вход в вестибюль станции был закрыт с 8:15 до 10:00 и ограничен с 17:00 до 18:40. Изначально работы планировали завершить к 28 июля, позже сроки сдвинули до 29 сентября. Однако специалисты справились быстрее.
С 25 сентября "Московские ворота" будут работать в стандартном режиме.
Ранее мы сообщали о том, что капремонт эскалаторов ограничит вход на станцию метро "Спортивная".
Фото: Piter.TV
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