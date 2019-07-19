Капремонт эскалаторов на станции метро "Московские ворота" завершен

С 5 июня вход в вестибюль станции был закрыт с 8:15 до 10:00 и ограничен с 17:00 до 18:40.

В воскресенье, 24 сентября, стало известно о завершении капитального ремонта эскалаторов на "Московских воротах". Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

С 5 июня вход в вестибюль станции был закрыт с 8:15 до 10:00 и ограничен с 17:00 до 18:40. Изначально работы планировали завершить к 28 июля, позже сроки сдвинули до 29 сентября. Однако специалисты справились быстрее.

С 25 сентября "Московские ворота" будут работать в стандартном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что капремонт эскалаторов ограничит вход на станцию метро "Спортивная".

Фото: Piter.TV