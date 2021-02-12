Капремонт эскалаторов ограничит вход на станцию метро "Спортивная"

Работы пройдут с 25 сентября по 9 ноября.

Вход в подземный переход к вестибюлю №2 на станции метро "Спортивная", расположенный на 1-й линии В. О., будет органичен из-за капитального ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Работы пройдут с 25 сентября по 9 ноября. Кроме того, с 10 ноября по 25 декабря закроют для входа и выхода павильон № 1 на Кадетской линии В.О.

Ранее на Piter.TV: работы на ветке петербургского метро от "Казаковской" до "Путиловской" затруднил спор подрядчиков.

Фото: Piter.TV