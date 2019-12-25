Работы на ветке петербургского метро от "Казаковской" до "Путиловской" затруднил спор подрядчиков

На победу в тендере претендовали 2 компании (петербургский Ленметрогипротранс (ЛМГТ) и московский Метрогипротранс).

Работы на участке проектируемой "коричневой" ветки петербургской подземки от станции "Путиловская" до стнции "Казаковская" ("Юго-Западная") временно откладываются. Причиной задержки стали споры двух потенциальных подрядчиков. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что начальная цена контракта на работы составляет 741 млн рублей. На победу в тендере претендовали 2 компании (петербургский Ленметрогипротранс (ЛМГТ) и московский Метрогипротранс). В итоге претендент из Северной столицы выиграл спор в арбитражном суде с региональным УФАС, которое до того отстаивало права столичной организации-конкурента. Тем не менее, контракт в итоге ушёл от обоих компаний сразу.

Ожидается, что тендер АО "Метрострой Северной столицы" будет объявлен повторно. Правительство города отмечало, что станции будут открыты не позднее 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге анонсировали строительство двух линий метро.

Фото: Piter.TV