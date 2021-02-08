В 2024 году в Петербурге планируют открыть три станции метро

В следующем году три станции метро планируют открыть в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник" в четверг, 31 августа.
Речь идет о "Казаковской", "Путиловской" на Красносельско-Калининской линии и "Большом проспекте" на Лахтинско-Правобережной линии. Кроме того, введена будет "Театральная", однако она не заработает в 2024-м.
Новые станции повлекут необходимость в увеличении подвижного состава, из-за чего Комитет по транспорту запросил финансирование на приобретение 40 составов.
Ранее на Piter.TV: поезда "Балтиец" в петербургском метро могут стать беспилотными.
Фото: Piter.TV
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