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В 2024 году в Петербурге планируют открыть три станции метро
Сегодня, 21:48
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В 2024 году в Петербурге планируют открыть три станции метро

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Речь идет о "Казаковской", "Путиловской" и "Большом проспекте".

В следующем году три станции метро планируют открыть в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник" в четверг, 31 августа.

Речь идет о "Казаковской", "Путиловской" на Красносельско-Калининской линии и "Большом проспекте" на Лахтинско-Правобережной линии. Кроме того, введена будет "Театральная", однако она не заработает в 2024-м.

Новые станции повлекут необходимость в увеличении подвижного состава, из-за чего Комитет по транспорту запросил финансирование на приобретение 40 составов. 

Ранее на Piter.TV: поезда "Балтиец" в петербургском метро могут стать беспилотными.

Фото: Piter.TV

Теги: новые станции метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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