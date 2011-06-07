Поезда "Балтиец" в петербургском метро могут стать беспилотными

Уже есть платформенные двери, которые являются ключевым требованием для обеспечения беспилотности, происходит модернизация ключевых систем и подвижного состава.

За ближайшие 10 лет В Северную столицу поставят около 1 тыс. вагонов "Балтиец" для городской подземки. Кроме того, петербургское метро активно развивается в сторону полностью беспилотных вагонов. Об этом и других планах на будущее и инновации пишет издание Spb.aif.ru.

Недавно на площадке музея железных дорог России у Балтийского вокзала прошёл международный железнодорожный салон "1520 PRO//Движение.Экспо". В рамках мероприятия были представлены самые современные решения в сфере ж/д транспорта. В частности, был представлен специальный вагон "Балтийца", разработанный Трансмашхолдингом (ТМХ) к 320-летию города на Неве. Экстерьер вагона украшен исторической гравюрой: по словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, новый облик максимально подходит для петербургского метро и отражает нового города на берегах Балтики.

Помимо нового дизайна, производители работают над безопасностью и комфортом для пассажиров метрополитена. Для этого был разработан и создан полноразмерный макет концепта для оценки удобства конкретных решений. Отдельное внимание было уделено автоведению и беспилотности. По словам директора по развитию городского транспорта ТМХ Дарьи Марку, компания совместно с петербургским метрополитеном работают в данном направлении.

Петербургский метрополитен в этом направлении двигается очень большими шагами. Уже есть платформенные двери, которые являются ключевым требованием для обеспечения беспилотности, происходит модернизация ключевых систем и подвижного состава. Всё это постепенно приведёт к тому, что поезда будут беспилотными. В современных поездах автоведение как система уже интегрирована, и функция беспилотного управления активирована всегда. Дарья Марку, директор по развитию городского транспорта ТМХ

Ранее мы сообщили о том, что новую модель электропоезда "Иволга" представили в Петербурге.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"