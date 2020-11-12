Новую модель электропоезда "Иволга" представили в Петербурге

8% комплектующих модели производятся более чем на 600 отечественных предприятиях.

В Северной столице состоялось открытие железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо". В ходе мероприятия "Трансмашхолдинг" представил новую модель электропоезда "Иволга 4.0". Об этом сообщил Telegram-канал компании.

Максимальная скорость новой модели составляет 160 км/ч. Вместимость "Иволги 4.0." − 646 пассажиров. В головных вагонах поезда сохранили площадки для велосипедов и зарядки электросамокатов. Кроме того, для пассажиров предусмотрели места с беспроводной зарядкой, разъёмами Type-A и Type-C. 98% комплектующих модели производятся более чем на 600 отечественных предприятиях. В том числе, кабина обслуживается благодаря российским системе управления и ПО.

Помимо "Иволги 4.0", посетители салона смогут увидеть ЭП2ДМ, поезд для петербургской подземки "Балтиец" в новой ливрее, а также первый в истории российского транспортного машиностроения маневровый электровоз, новый маневровый тепловоз и вагон-платформу для перевозки контейнеров.

Ранее мы сообщили о том, что движение по ВСМ Москва-Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году.

Фото: Telegram/ Трансмашхолдинг