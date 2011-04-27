Ее задержали по месту жительства.

Столичная транспортная полиция уличила москвичку в краже сумки с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по маршруту Железнодорожная – Апрелевка. Пассажир оставил сумку с документами и деньгами в вагоне, а сам вышел на платформу подышать свежим воздухом. Однако мужчина не успел вернуться перед отправлением поезда.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что сумку взяла жительница столицы. Ее задержали по месту жительства. Она призналась, что обнаружила в сумке 297 тысяч рублей и положила их на свой банковский счет. Расследование возбужденного по факту кражи уголовного дела продолжается.

Видео: УТ МВД России по ЦФО