Сегодня, 7:49
62
В Кузбассе студент стал фигурантом уголовного дела о хищении у бабушки 500 тысяч рублей

Сыщики вышли на след молодого человека.

В Кузбассе студент стал фигурантом уголовного дела о хищении у бабушки 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, 91-летней пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что кто-то завладел ее  персональными данными для перевода денег за границу. Женщине пригрозили уголовной ответственностью и убедили передать все накопления под предлогом проведения денежной экспертизы. Она отдала наличные пришедшему к ней курьеру. 

Сыщики вышли на след молодого человека. Им оказался 20-летний студент из Красноярска. Выяснилось, что он откликнулся на предложение о подработке в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Кемерове будут судить бизнесмена за поставку алкоголя без лицензии в небольшие магазины.

Видео: УМВД по Кемеровской области

