В ФСБ РФ рассказали о том, что злоумышленники помогали украинским спецслужбам и телефонным мошенникам.

Российские силовые структуры сообщили о задержании в Москве четырех организаторов нелегального узла мобильной связи для телефонных мошенников, действующих с украинской территории. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных вязей при ФСБ России. Специалисты добавили, что аферисты киевского режима занимались также вовлечением граждан из нашей страны в диверсионно-террористическую деятельность. За материальное вознаграждение от иностранных кураторов пойманные лица осуществляли противоправные деяния. Речь идет о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Такая статья по Уголовному кодексу России предусматривает наказание до шести лет заключения.

Однако в ходе расследования зачастую вскрывается их причастность к содействию мошенничеству, диверсиям и террористическим актам, государственной измене, за что грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ РФ

