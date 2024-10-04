Сегодня, 10:37
Задержанные в Москве подростки подожгли вышку сотовой связи, АЗС, отдел полиции и банкомат

В ФСБ рассказали о четырех не связанных друг с другом случаях.

Задержанные в Москве подростки подожгли вышку сотовой связи, автозаправочную станцию (АЗС), отдел полиции и банкомат. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных вязей при ФСБ России.  Российские силовые структуры опубликовали видеозапись с моментами совершения злоумышленниками указанных преступлений. На кадры с камер уличного видеонаблюдения попали четверо юношей. Один из них поджег горючей жидкостью АЗС. В результате объект был сильно поврежден пламенем. Второй молодой человек устроил поджог отделения правоохранительных структур, а третий -  вышки мобильной связи. Четвертый фигурант расследования вошел в помещение банкомата, затем достал канистру с бензином, облил устройство и поджег. При выполнении заказа подозреваемый получил ранения. Все случаи происходили в разное время.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

