ФСБ задержала иностранца, получившего в Москве посылку с бомбами из Польши

ФСБ показали кадры допроса подозреваемого.

Российские силовые структуры задержали поставленную с территории Польши в Россию партию заминированных стелек с подогревом, которые злоумышленники планировали отправить в зону специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что по заданию иностранных кураторов мужчина получил одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под обычный товар. Затем груз под видом гуманитарной помощи должен был направиться бойцам в воинские части, расположенные в зоне СВО.

В Москве задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Республику Беларусь. ЦОС ФСБ РФ

По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте.

На Урале ФСБ выявила в Telegram десять потенциальных диверсантов.

