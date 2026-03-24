На Урале ФСБ выявила в Telegram десять потенциальных диверсантов

Елена Докучаева рассказала об итогах социального эксперимента.

Управление российских силовых структур по Свердловской области нашло в мессенджере Telegram десять потенциальных террористов за три часа в ходе социального эксперимента. Соответствующее заявление местным журналистам с телеканала ОТВ сделала официальный представитель ФСБ Елена Докучаева. Она объяснила, что сотрудники ведомства разместили в интернете объявления, подобные тем, что размещают иностранные кураторы, с предложением легкого заработка.

Людям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку "старт". Елена Докучаева, пресс-секретарь ФСБ

Эксперт отметила, что спецслужбы предусмотрели для потенциальных исполнителей терактов три основных этапа. На первом из них участникам сообщалось том, что общение будет анонимным и что заработок будет не совсем законным. После этого чат покинули 40 человек. На следующем этапе предлагались различные направления работы. Первая подработка представляли из себя курьерскую доставку, за которую людям предлагалось вознаграждение в размере 50-60 тысяч рублей. Во втором случае речь шла о диверсиях на объектах инфраструктуры, якобы за сумму до трех миллионов рублей. В ФСБ пояснили, что на данном этапе еще 56 человек нажали кнопку "нет" и отказались продолжать диалог. До конца "собеседования" дошли десять человек. Таким образом за три часа надзорное ведомство нашло десять потенциальных преступников, готовых за деньги совершить любую работу.

