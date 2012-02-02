Мужчина обвиняется в госизмене.

Российские силовые структуры пресекли незаконную деятельность жителя Республики Крым, который вел съемку военных воздушных судов и военного транспорта армии страны для задач украинских спецслужб. Соответствующими данными со СМИ поделились сотрудники регионального управления прокуратуры и Центра общественных связей при ФСБ РФ. В надзорных органах пояснили, что 48-летний мужчина, проживающий на территории Джанкойского района полуострова, является противником проведения специальной военной операции. По интернету ему удалось связаться с представителями киевского режима. От иностранного куратора злоумышленник получил задание по сбору данных о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений в регионе.

Он в течение 2024 года осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов РФ. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Кульженкова признали виновным в государственной измене по решению Московского городского суда. Согласно постановлению, фигурант будет отбывать 14 лет в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В ближайшее время материалы расследования будут направлены в Верховный суд Республики Крым.

