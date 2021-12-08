ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации ДНР

Мужчина пытался заложить СВУ под автомобиль чиновника.

Российские силовые структуры задержали на территории Донецкой Народной Республики 52-летнего гражданина страны при попытке совершить теракт путем подрыва автомобиля одного из чиновников региональной администрации. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства отметили, что через мессенджер Telegram мужчина в инициативном порядке установил контакт с представителем украинских спецслужб. Далее по заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). При попытке минирования транспортного средства своей цели, злоумышленник был пойман. Оперативники нашли и изъяли СВУ, созданного основе гексогена массой 3 500 граммов с поражающими элементами, а также электродетонатор и пульт дистанционного управления",

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время задержанный уже дал признательные показания. В его отношении ведется расследование по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 и части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о покушении на совершение террористического акта, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ