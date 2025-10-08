Общая стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей.

В Кемерове будут судить бизнесмена за поставку алкоголя без лицензии в небольшие магазины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с марта 2023-го по июль 2024 года предприниматель закупал спиртосодержащую продукцию для последующей реализации в небольшие магазины. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли из гаража обвиняемого и одной из торговых точек более 5 тонн нелегального алкоголя. В числе изъятого были водка, виски и коньяк.

Общая стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновске заключена под стражу курьер аферистов, похитившая у пенсионера 816 тысяч рублей.

Видео: УМВД по Кемеровской области