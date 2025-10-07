Все похищенные средства вернули пенсионеру.

В Ульяновске заключена под стражу курьер аферистов, похитившая у пенсионера 816 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 40-летняя жительница Краснодарского края приехала в Ульяновск по заданию своих кураторов. Она должна была получить от 85-летнего мужчины финансы и перевести их на счет работодателя. Отмечается, что потерпевшему позвонили лжесотрудники телекоммуникационной компании и выманили персональные данные, а затем уже под масками правоохранителей убедили его под предлогом "защиты сбережений" передать деньги курьеру.

Сыщики задержали злоумышленницу. При личном досмотре у нее был обнаружен сверток с деньгами потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Все похищенные средства вернули пенсионеру.

Видео: УМВД по Ульяновской области