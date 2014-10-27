Аферисты разработали криминальную схему, связанную с арендой жилья через интернет-площадку.

В Москве задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пассажиров столичного метро. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, двое аферистов разработали криминальную схему, связанную с арендой жилья через интернет-площадку. Девушка подходила к пассажиру с просьбой воспользоваться телефоном для срочного звонка. Ее сообщник, получив входящий вызов, вводил этот номер для авторизации на сайте аренды недвижимости. Отмечается, что затем девушка незаметно для владельца телефона переписывала пришедший от банка смс-код, чтобы войти в его аккаунт.

Аферисты размещали фальшивые объявления об аренде жилья в Москве с фотографиями квартир в других домах. Потенциальным арендаторам под предлогом большого спроса предлагали незамедлительно внести аванс через криптовалюту. Деньги поступали на онлайн-кошелек мошенников.

В ходе обыска по адресу проживания задержанных изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье под стражу заключены два брата, избивших прохожего ради денег.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА