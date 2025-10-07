Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье под стражу заключены два брата, избивших прохожего ради денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Набережной улице в городе Чехове. По данным следствия, двое злоумышленников напали на местного жителя, избили потерпевшего, забрали у него кошелек с деньгами и скрылись с места.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемых. Их задержали по месту временного проживания в Солнечногорске. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья