Сегодня, 9:05
В Тюмени полиция выявила 12 нелегальных мигрантов

Всех нелегалов привлекли к административной ответственности.

В Тюмени сотрудники полиции выявили 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

По данным ведомства, у задержанных иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие их право на пребывание в России. Также в ходе рейда было установлено, что в одном из баров осуществляется продажа крепкой алкогольной продукции без необходимой лицензии. Полицейские изъяли порядка 40 бутылок горячительного.

Всех нелегалов привлекли к административной ответственности. Материалы в отношении семи иностранцев направили в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске в ходе миграционных рейдов по стройкам выявили работников-нелегалов.

Видео: УМВД по Тюменской области

Теги: нарушение миграционного законодательства, полиция, рейд, тюмень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

