В Хабаровске в ходе миграционных рейдов по стройкам выявили работников-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, девять иностранцев, обнаруженных в результате проведенных рейдов, нарушили миграционное законодательство. Из них семеро незаконно трудовую деятельность без патента. У остальных задержанных не оказалось правоустанавливающих документов.
На мигрантов составили административные протоколы. Им назначили штрафы в размере двух тысяч рублей. В отношении двух мужчин вынесено решение о выдворении с территории РФ в форме принудительного выезда.
Видео: УМВД по Хабаровскому краю
