  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:55
103
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Хабаровске в ходе миграционных рейдов по стройкам выявили работников-нелегалов

0 0

Им назначили штрафы в размере двух тысяч рублей.

В Хабаровске в ходе миграционных рейдов по стройкам выявили работников-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, девять иностранцев, обнаруженных в результате проведенных рейдов, нарушили миграционное законодательство. Из них семеро незаконно трудовую деятельность без патента. У остальных задержанных не оказалось правоустанавливающих документов.

На мигрантов составили административные протоколы. Им назначили штрафы в размере двух тысяч рублей. В отношении двух мужчин вынесено решение о выдворении с территории РФ в форме принудительного выезда.

Ранее мы сообщали, что у жителя Волгограда изъяли 50 тысяч пачек нелегальных табачных изделий.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю

Теги: миграционные рейды, нарушение миграционного законодательства, стройка, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии