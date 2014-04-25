Им назначены административные штрафы с последующим выдворением за пределы России.

Полиция Подмосковья выявила в двух городских округах более 70 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сотрудники полиции провели рейды в Подольске и Сергиево-Посадском городском округе. Они нагрянули с проверками в один из складских комплексов, заводы и предприятия. В ходе рейдов были привлечены к административной ответственности 72 иностранных гражданина.

В отношении каждого нелегала составлены административные материалы. Кроме того, им назначены административные штрафы с последующим выдворением за пределы России. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно трудоустроивших иностранных граждан.

