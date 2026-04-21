В Ярославской области задержали три группы пособников украинских колл-центров

ФСБ и МВД провели совместную операцию в регионе.

Российские силовые и правоохранительные службы задержали в городе Ярославле участников трех преступных групп, оказывавших содействие мошенническим колл-центрам из Украины в хищении денежных средств у граждан. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что также аферисты подозреваются в вымогательстве. Впоследствии полученные деньги использовались задержанными в интересах армии киевского режима.

Установлено, что sim-боксы, используемые задержанными, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических кол-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также для совершения иных действий, направленных на помощь врагу в условиях специальной военной операции. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что фигуранты расследования организовали функционирование GSM-шлюзов (sim-боксов). В ходе обысков по месту проживания фигурантов в Ярославле изъято четыре таких sim-бокса, более двух тысячsim-карт и иное оборудование, используемое для противоправной деятельности. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Речь идет о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет заключения. Все фигуранты отправлены под стражу. В будущем мужчинам также может грозить обвинение в государственной измене, а также в теракте и участии в преступном сообществе (по статьям 275, 205, 210 УК РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России