У жителя Волгограда изъяли 50 тысяч пачек нелегальных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, мужчина использовал микроавтобус Volkswagen в качестве передвижного торгового пункта. С помощью транспортного средства он осуществлял продажи нелегальной продукции в Волгограде и прилегающих к нему районах.

Общая стоимость изъятой продукции превысила 6,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. У фигуранта также изъяли микроавтобус.

Видео: УМВД по Волгоградской области