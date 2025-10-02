  1. Главная
Сегодня, 13:05
В Москве задержали двоих иностранцев, подозреваемых в краже шести иномарок

С помощью специального оборудования они отключали сигнализацию, проникали в салон машин и выезжали за пределы РФ.

В Москве задержали двоих иностранцев, подозреваемых в краже шести иномарок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники прибывали в Россию и на территории населенных пунктов Московской области в ночное время с целью найти припаркованные возле жилых домов иномарки. С помощью специального оборудования они отключали сигнализацию, проникали в салон машин и выезжали за пределы РФ. Оперативники задержали подозреваемых с поличным при очередной краже двух автомобилей на территории города Мытищи.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

