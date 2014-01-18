В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, во время поездки пассажир такси достал из рукава куртки предмет, похожий на нож. Он начал угрожать водителю и потребовал остановить автомобиль. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, пересел на место водителя и скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение транспортного средства и задержали 35-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что напавший на пенсионерку в Подмосковье мигрант заключен под стражу.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА