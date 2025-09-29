По данным следствия, злоумышленник изобразил заботливого прохожего и предложил пенсионерке помощь.

Напавший на пенсионерку в Подмосковье мигрант заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России

Инцидент произошел на железнодорожной станции Калинина. По данным следствия, злоумышленник изобразил заботливого прохожего и предложил пенсионерке помощь с авоськами. Пожилая женщина передала ему женщины. Спустя время мужчина нанес потерпевшей удар в спину, затем сбил ее с ног и похитил сумочку с деньгами и телефоном.

Отмечается, что с помощью украденной банковской карты злоумышленник совершал покупки в торговых точках Ленинского и Домодедовского городских округов. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждены уголовные дела.

