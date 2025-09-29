Отмечается, что задержанный откликнулся на объявление в Интернете.

В Тюмени задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 19-летнего жителя Магнитогорска подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Аферисты звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, чтобы под различными предлогами и угрозами убедить передать деньги "инкассатору".

Отмечается, что задержанный откликнулся на объявление в Интернете. Он приехал в Тюмень и выполнял по указанию кураторов роль курьера. Всего от 10 пожилых граждан молодой человек получил 10 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Приамурье уличили супругов в организации проституции в открытых ими массажных салонах.

Видео: УМВД Тюменской области