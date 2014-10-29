Мошенники начали красть данные россиян под видом перерасчета платежей
Сегодня, 16:57
В мессенджерах распространилась схема обмана по коммунальным платежам.

На российской территории злоумышленники стали похищать данные граждан с помощью поддельных чатов в мессенджерах, в которых им предлагается произвести перерасчет коммунальных платежей по электрической энергии. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" сообщили в  правоохранительных органах страны. Криминальный сценарий заключается в том, что мошенники добавляют жертв в чаты и общаются с ними под видом представителей крупных энергетических компаний. В одном из случаев они действовали якобы от лица "Мосэнергосбыта".

Для того, чтобы снизить бдительность граждан, аферисты публикуют в чатах сообщения с фальшивых аккаунтов. В них содержатся шестизначные ключи для выполнения перерасчета коммунальных платежей. Потребителям предлагается сделать то же самое, воспользовавшись единым порталом "Госуслуги". Однако в реальности предоставляемая клиентам ссылка ведет на имитирующие официальный сайт фишинговый аналог. Таким образом мошенники получают доступ к данным граждан и могут похитить их деньги и персональные сведения. 

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальные услуги, мвд, мосэнергосбыт, мошенничество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

