Мошенники начали использовать схему с доставкой письма от Минтруда

В МВД раскрыли очередную схему обмана граждан.

Телефонные мошенники в настоящее время используют легенду о курьерской доставке письма от Минтруда России для хищения денег со счетов жертв. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" сообщили в российских правоохранительных органах.

Злоумышленники для обмана граждан пользуются легендой о якобы доставке курьером письма. Отправителем телефонные мошенники называют Минтруд России. источник СМИ

Эксперт уточнил, что потенциальной жертве звонит псевдосотрудник "Почты России" и сообщает о том, что на имя человека оформлена курьерская доставка письма от федерального ведомства. Затем аферист уточняет удобную дату доставки и номер телефона, по которому курьер может связаться с получателем. Когда все данные будут утверждены, то на устройство человека приходит СМС-код. Злоумышленник требует продиктовать цифры якобы для подтверждения трек-номера. Однако в реальности таким образом мошенники получают доступ к персональным данным и могут похитить денежные средства с банковских счетов жертвы обмана.

Фото: Piter.tv