Новый электропоезд ЭП2ДМ вышел на Финляндское направление

На маршруте до Сестрорецка запустили современный шестивагонный поезд с комфортом.

На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги начал работу новый электропоезд серии ЭП2ДМ, разработанный "Трансмашхолдингом". Состав будет курсировать по тактовому маршруту до Сестрорецка.

Поезд состоит из шести вагонов и рассчитан на 586 мест, включая отдельные места для маломобильных пассажиров. В вагонах установлены кондиционеры, системы обеззараживания воздуха, USB-разъёмы для зарядки устройств, зоны для инвалидных колясок и адаптированные туалеты.

ЭП2ДМ оснащён системой видеонаблюдения, аварийной крэш-системой, отечественным электрооборудованием и тяговыми двигателями. Межвагонные беззазорные сцепные устройства повышают безопасность и обеспечивают комфортное движение по маршруту.

Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги