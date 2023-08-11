Новый электропоезд ЭП2ДМ выйдет на ж/д пути Петербурга в октябре

Это отечественный электропоезд был создан специалистами Трансмашхолдинга.

В октябре в Петербурга на пути выйдет новый электропоезд ЭП2ДМ. Он заменит сразу 3,5 пары поездов серии ЭТ2М и запустит новый виток комфорта на маршруте до Сестрорецка, рассказали в пресс-службе СЗППК.

Это отечественный электропоезд был создан специалистами Трансмашхолдинга. Его основные характеристики:

– Улучшенные эргономичные кресла: больше пространства и удобные багажные полки.

– Type-C и USB-розетки для зарядки гаджетов.

– ЖК-табло и современное освещение.

– Безбарьерная среда: подъёмники, доступные туалеты, места для колясок, шрифт Брайля.

– Система климат-контроля и обеззараживания воздуха.

– Удобная посадка даже с низких платформ.

График пригородных электричек в Петербурге изменится с 19 сентября.

Видео: Telegram/ Трансмашхолдинг