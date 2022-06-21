График пригородных электричек в Петербурге изменится с 19 сентября

Изменения касаются основных направлений Октябрьской железной дороги: Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского.

Пользователи пригородных электричек, отправляющихся из Санкт-Петербурга, должны учитывать грядущие изменения графика движения поездов. С 19 сентября, учитывая сезонное уменьшение количества пассажиров, вводится сокращённое расписание маршрутов.

Изменения касаются основных направлений Октябрьской железной дороги: Московского, Северного, Финляндского, Витебского и Балтийского.

Чтобы пассажиры своевременно получали нужную информацию, актуальной является рекомендация сверяться с графиком несколькими способами: на информационных табло вокзалов и платформ, через мобильные сервисы "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на официальном сайте перевозчика.

Ранее мы сообщили о том, что за 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров.

Фото: СЗППК