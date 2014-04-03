Главе РЖД представили первые готовые элементы поезда для ВСМ Москва — Петербург

Белозеров увидел образцы деталей будущего поезда.

Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову показали натурные образцы деталей для российского высокоскоростного поезда, который будет курсировать по магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Олег Белозеров посетил Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта, где создается первый отечественный высокоскоростной поезд и проектируются элементы инфраструктуры. По данным компании, более 20% элементов состава уже произведены и проходят испытания. Руководителю РЖД представили систему торможения, которая собирает диагностическую информацию и управляет работой тормозов.

В настоящее время специалисты разрабатывают унифицированную программно-аппаратную платформу для управления электропоездом. Система будет включать более 330 блоков, отвечающих за контроль состояния узлов, движение, работу климатического оборудования и других систем.

Кроме того, инженеры проектируют новое рельсовое скрепление для эксплуатации на скорости до 400 км/ч. Такой элемент создается в России впервые и, как отмечают разработчики, по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"