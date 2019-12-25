Арт-поезд для метрополитена "Балтиец" презентовали в Петербурге

Оформление новых вагонов отсылает к истории города на Неве: в нём использовали силуэты кораблей и монохромные гравюры.

На Международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Северной столице был представлен новый арт-поезд "Балтиец" для городской подземки. Об этом в сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Оформление новых вагонов отсылает к истории города на Неве: в нём использовали силуэты кораблей и монохромные гравюры. Этот вариант "Балтийца" стал подарком для всех петербуржцев и гостей Петербурга от производителя к 320-летию города.

Уже совсем скоро арт-поезд будет поставлен на рейсы.

Также в рамках мероприятия представили новую модель электропоезда "Иволга".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков