Стало известно, как будут называться строящиеся станции "зеленой" линии в Петербурге

Станции будут носить названия "Богатырская" и "Каменка".

В пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" рассказали, как будут называться строящиеся станции Невско-Василеостровской – "зеленой" – линии метрополитена.

Так, появится станция "Богатырская". Предлагалось также назвать ее "Яхтенной" или "Туристской". Станция станет следующей после "Беговой".

А после "Богатырской" сделают "Каменку". Проектные ее названия – "Зоопарк" и "Планерная".

Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)