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Стало известно, как будут называться строящиеся станции "зеленой" линии в Петербурге
Сегодня, 12:52
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Стало известно, как будут называться строящиеся станции "зеленой" линии в Петербурге

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Станции будут носить названия "Богатырская" и "Каменка".

В пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" рассказали, как будут называться строящиеся станции Невско-Василеостровской – "зеленой" – линии метрополитена. 

Так, появится станция "Богатырская". Предлагалось также назвать ее "Яхтенной" или "Туристской". Станция станет следующей после "Беговой".

А после "Богатырской" сделают "Каменку". Проектные ее названия – "Зоопарк" и "Планерная". 

Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зеленая ветка метро, новые станции метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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