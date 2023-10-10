Стало известно, как будут называться строящиеся станции "зеленой" линии в Петербурге

В пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы" рассказали, как будут называться строящиеся станции Невско-Василеостровской – "зеленой" – линии метрополитена.
Так, появится станция "Богатырская". Предлагалось также назвать ее "Яхтенной" или "Туристской". Станция станет следующей после "Беговой".
А после "Богатырской" сделают "Каменку". Проектные ее названия – "Зоопарк" и "Планерная".
Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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