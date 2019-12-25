На строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля

Станция станет частью новой – Красносельско-Калининской – ветки петербургского метро.

Метростроители поделились новой порцией информации о ходе работ на Красносельско-Калининской ветке петербургского метрополитена. Сегодня в Telegram-канале "Подземник" они рассказали об отделочных работах в фойе станции "Юго-Западная".

Идёт отделка стены с кассовыми окошками мрамором "коелга", продолжается монтаж второго яруса мрамора на подсистему. Telegram / Подземник

В сообщении также напомнили, как в будущем вероятнее всего будет выглядеть фойе "Юго-Западной". На картинке вестибюль станции изображается в необычной для петербургского метрополитена светло-серой гамме, а также с системой освещения, формирующей узор на потолке.

Ранее метростроители делились информацией об ходе установки эскалаторов на строящейся "Путиловской".

Фото: Telegram / Подземник