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На строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля
Сегодня, 21:51
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На строящейся "Юго-Западной" производятся отделочные работы вестибюля

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Станция станет частью новой – Красносельско-Калининской – ветки петербургского метро.

Метростроители поделились новой порцией информации о ходе работ на Красносельско-Калининской ветке петербургского метрополитена. Сегодня в Telegram-канале "Подземник" они рассказали об отделочных работах в фойе станции "Юго-Западная".

Идёт отделка стены с кассовыми окошками мрамором "коелга", продолжается монтаж второго яруса мрамора на подсистему.

Telegram / Подземник

В сообщении также напомнили, как в будущем вероятнее всего будет выглядеть фойе "Юго-Западной". На картинке вестибюль станции изображается в необычной для петербургского метрополитена светло-серой гамме, а также с системой освещения, формирующей узор на потолке.

Ранее метростроители делились информацией об ходе установки эскалаторов на строящейся "Путиловской".

Фото: Telegram / Подземник

Теги: красносельско-калининская линия, новая станция метро, станция юго-западная, строительство метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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