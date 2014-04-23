На строящейся "Путиловской" производят монтаж эскалаторов

Всего на станции будет четыре эскалатора типа ЭС01С.

Метростроевцы делятся новостями со строительства на Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. В Telegram-канале "Подземник" рассказали о том, что на строящейся "Путиловской" началась установка эскалаторов.

В месте, где соединяется наклонный ход на станцию и центральный зал, метростроители уже спустили несколько частей аппарата эскалатора. Сейчас там производится установка следующих зон подъемника на одном из средних эскалаторов. Всего в наклонном ходе новой станции будет оборудовано 4 подъемника типа ЭС01С.

Ранее мы делились новостями о ходе работ на Красносельско-Калининской линии, где на станциях и в туннелях производилась отделка стенных покрытий.

Фото: Telegram / Подземник