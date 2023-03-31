Петербургские метростроители рассказали о ходе работ на новой линии

На станциях Красносельско-Калининской ветки продолжаются отделочные работы.

Как сообщают петербургские метростроители в Telegram-канале "Подземник", на строительстве Красносельско-Калининской ветки метро Санкт-Петербурга, на станциях и в туннелях, полным ходом идут отделочные работы.

В частности, сообщают о том, что на одной из станций (колонной) в боковых станционных тоннелях идет монтаж арочных панелей из стали-нержавейки. Туда по задумке строителей будут помещены изогнутые LED-светильники. Обещают, что именно благодаря этому станция выйдет особенно яркой.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге завершили снос старых конструкций вестибюля станции "Фрунзенская" .

Фото: Telegram / Подземник