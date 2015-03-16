В Петербурге завершили снос старых конструкций вестибюля "Фрунзенской"

Станция закрыта с 1 июня 2024 года.

На станции метро "Фрунзенская" в Санкт-Петербурге продолжаются работы по реконструкции вестибюля. Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, уже завершен демонтаж старых конструкций. Также специалисты приступили к работам в наклонном ходе и машинном зале.

Кроме того, продолжаются работы по устройству буронабивных свай для фундамента будущего здания Единого диспетчерского центра метрополитена. В ближайшее время специалисты планируют приступить к демонтажу старых эскалаторов.

Ранее Piter.TV сообщает, что на "Пролетарской" пятилетняя девочка упала на эскалаторе и получила травмы.

Фото: ВКонтакте / "Петербургское метро"